Stazioni ferroviarie, un arresto e nove indagati dopo controlli (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Un arrestato, 9 indagati e 25.090 persone controllate: 542 le pattuglie impegnate in stazione, 65 a bordo di treni, 24 le sanzioni amministrative elevate: questo il bilancio delle attivita' della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, nella settimana di Pasqua in ambito regionale. In particolare, nella giornata del 1 aprile 2021 si e' svolta l'operazione 'Stazioni sicure', promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria ed incentrata sul rafforzamento delle attivita' di controllo straordinario del "territorio ferroviario". Sono stati conseguiti i seguenti risultati: 3 persone indagate; 3.734 controlli effettuati; 181 bagagli ispezionati; 190 operatori impiegati e 52 scali ferroviari interessati. Nella serata del 3 aprile, un cittadino di ventidue anni della Liberia irregolare sul territorio nazionale,e' ...

Ultime Notizie dalla rete : Stazioni ferroviarie Birra e poker in spiaggia senza mascherina. A Loano dieci multe da 400 euro Vigilanza discreta nelle principali stazioni ferroviarie così come lungo le arterie provinciali che collegano la Riviera al basso Piemonte.

Trenino di Casella, nuovamente attiva la fermata di Crocetta d'Orero ... recupero reso possibile grazie al progetto europeo Interreg Maritime - Marittimo Treno che promuove le linee ferroviarie turistiche e i treni dal valore storico. Sono adesso 20 le stazioni del ...

