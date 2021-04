Spionaggio russo, Craxi: ‘Vicenda molto più grave di quanto si dice. C’è una partita geopolitica nel cortile di casa nostra’ (Di martedì 6 aprile 2021) Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla vicenda dello Spionaggio russo “Ci sono stati dei precedenti, non è la prima notizia di questo genere –ha affermato Craxi-. Questa vicenda non la ritengo grave solo dal punto di vista dei rapporti bilaterali con un Paese che l’Italia ha sempre considerato amico, ma anche perché mi fa pensare che ci sia una partita geopolitica molto importante in corso nel cortile di casa nostra. Nel momento in cui gli Usa respingono la Russia e la incasellano tra i nemici dell’Occidente, spingono la Russia sul fronte asiatico. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) Stefania, senatrice di Forza Italia, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla vicenda dello“Ci sono stati dei precedenti, non è la prima notizia di questo genere –ha affermato-. Questa vicenda non la ritengosolo dal punto di vista dei rapporti bilaterali con un Paese che l’Italia ha sempre considerato amico, ma anche perché mi fa pensare che ci sia unaimportante in corso neldinostra. Nel momento in cui gli Usa respingono la Russia e la incasellano tra i nemici dell’Occidente, spingono la Russia sul fronte asiatico. ...

Advertising

LiaQuartapelle : L’attività di spionaggio russo in Italia scoperta dalle nostre forze di sicurezza è da considerare un grave atto os… - Piu_Europa : #Spionaggio russo in Italia mostra le ingerenze di Mosca nella vita democratica dei paesi europei. Con le interfere… - fattoquotidiano : SPIONAGGIO A ROMA Due ufficiali fermati in occasione di un incontro clandestino, sorpresi dopo la cessione di docu… - CorriereCitta : Spionaggio russo, Craxi: ‘Vicenda molto più grave di quanto si dice. C’è una partita geopolitica nel cortile di cas… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Spionaggio russo, Stefania Craxi: 'Molto più grave di quello che si dice...' -