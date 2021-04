Spagna | la piccola barca a vela sperona il lussuoso Sailing Yacht A di 142 metri

(Di martedì 6 aprile 2021) Al largo di Vigo, in, unadi appena 5è riuscita nell'impresa di sbattere contro uno deglipiù grandi e costosi al mondo, ilA di 143dell'oligraca ...

robertoanversa : 460.000 Dollari il costo di un metro -forse. Spagna, la piccola barca a vela va a sbattere contro il mega yacht d… - 930RB : RT @Ivan__soli: - Ivan__soli : - NapoGi17 : RT @repubblica: La piccola barca a vela sperona il lussuoso Sailing Yacht A di 142 metri - boracarla2 : RT @upinare: FQ Una notiziona che sa di stupidaggine. Ah già FQ... Spagna, la piccola barca a vela va a sbattere contro il mega yacht di lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna piccola

Il Fatto Quotidiano

Al largo di Vigo, in Spagna, una barca a vela di appena 5 metri è riuscita nell'impresa di sbattere contro uno degli yacht più grandi e costosi al mondo, il Sailing Yacht A di 143 metri dell'oligraca russo Andrey Melnichenko, costato 460 milioni di dollari.