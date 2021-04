Space Jam New Legends, tra citazioni e nostalgia: La nostra analisi del trailer (Di martedì 6 aprile 2021) Finalmente il sequel-reboot di Space Jam si è mostrato in un trailer strabordante e ricchissimo di riferimenti alla cultura pop: ecco la nostra analisi del trailer. Vediamo se si ricordano ancora come si fa. Non ci viene in mente frase migliore per affrontare il nuovo Space Jam New Legends, speriamo degno successore di un piccolo cult che ha segnato una generazione intera. Quella cresciuta negli anni Novanta nel mito assoluto di His Airness Michael Jordan e delle star dell'NBA, seconde soltanto ai cartoni animati dei Looney Toones. Quello della nostalgia, si sa, è un richiamo invitante, ma è anche un'arma a doppio taglio. Da una parte ci fa tornare indietro a quando eravamo più giovani, dall'altra ci fa capire che non siamo più giovani. Insomma, qualora ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 aprile 2021) Finalmente il sequel-reboot diJam si è mostrato in unstrabordante e ricchissimo di riferimenti alla cultura pop: ecco ladel. Vediamo se si ricordano ancora come si fa. Non ci viene in mente frase migliore per affrontare il nuovoJam New, speriamo degno successore di un piccolo cult che ha segnato una generazione intera. Quella cresciuta negli anni Novanta nel mito assoluto di His Airness Michael Jordan e delle star dell'NBA, seconde soltanto ai cartoni animati dei Looney Toones. Quello della, si sa, è un richiamo invitante, ma è anche un'arma a doppio taglio. Da una parte ci fa tornare indietro a quando eravamo più giovani, dall'altra ci fa capire che non siamo più giovani. Insomma, qualora ...

Advertising

WarnerBrosIta : Scoprite il poster di Space Jam: New Legends e preparatevi per il debutto del trailer, domani! Godetevi lo spetta… - dchinellato : ???? Space Jam: New Legacy. In theaters and HBO+ on July 16... ???? Pronti per il nuovo Space Jam? Ecco il primo trai… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Space Jam New Legends, tra citazioni e nostalgia: La nostra analisi del trailer - Screenweek : #Zendaya vista recentemente nel film Netflix #MalcolmAndMarie sarà la voce di Lola Bunny in #SpaceJam New Legends… - Screenweek : #LeBronJames #BugsBunny e il resto dei #LooneyTunes nel trailer di #SpaceJam New Legends! #SpaceJamANewLegacy… -