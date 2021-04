Sossio Aruta, escluso dall’Isola dei Famosi: “Ho deciso di rompere il silenzio” (Di martedì 6 aprile 2021) Si era vociferato di una possibile partecipazione di Sossio Aruta in quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. A fare chiarezza su questo rumors è stato proprio l’ex concorrente del GF Vip, sfruttando il suo seguitissimo profilo Instagram. “Ho deciso di rompere il silenzio…” – In molti attendevano di vedere Sossio sbarcare in Honduras. Ricevute svariate domande riguardanti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Si era vociferato di una possibile partecipazione diin quest’ultima edizione dell’Isola dei. A fare chiarezza su questo rumors è stato proprio l’ex concorrente del GF Vip, sfruttando il suo seguitissimo profilo Instagram. “Hodiil…” – In molti attendevano di vederesbarcare in Honduras. Ricevute svariate domande riguardanti L'articolo

Advertising

infoitcultura : Sossio Aruta svela il perché della sua mancata partecipazione all'Isola 15 - infoitcultura : Sossio Aruta, l’ex cavaliere di Uomini e Donne scartato: si allontana il suo sogno - bennyzullo : Comunque voi dimenticate che non si fotte con uomini e donne Al gf portarono in finale sossio aruta #Isola - zazoomblog : L’isola dei famosi Sossio Aruta bocciato ai casting: lo sfogo - #L’isola #famosi #Sossio #Aruta - GarboeK : RT @FootballAndDre1: 41anni... Forse solo Sossio Aruta è più vecchio. Poi ovviamente si infortuna.. 'eh ma siamo sfigadi. L'inder non ha in… -