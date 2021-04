Sony X90J | i nuovi LCD Ultra HD con HDMI 2 1 arrivano a maggio | Prezzi europaHDblog it

(Di martedì 6 aprile 2021) I TV, annunciati al CES 2021, arriveranno in Italia nel mese di. Il marchio giapponese ha ufficializzato la disponibilità di tre dei quattro tagli rimandando il 75? ad un periodo successivo. Tutti i modelli sono provvisti di pannelli LCDHD con retroilluminazione Full LED Array e local dimming (qui spieghiamo cos’è e a cosa serve). Le dimensioni previste sono 50?, 55?, 65? e 75?. Per tutti si parla di XR Contrast Booster 5, un sistema di misura che può aiutare a comparare le prestazioni (teoriche) con altre serie2021 (X95J, ad esempio, è XR Contrast Booster 10). L’elaborazione delle immagini è affidata al Cognitive Processor XR, un’elettronica dotata di una versione più evoluta dell’intelligenza artificiale già operante sui precedenti chip X1 Ultimate. ...

Advertising

HDblog : Sony X90J: i nuovi LCD Ultra HD con HDMI 2.1 arrivano a maggio | Prezzi europa - TWGEEKIT : SONY: TV Full Array LED BRAVIA XR X90J con intelligenza cognitiva in arrivo a maggio - SimoneAzzarello : @Digital_Day Indeciso tra l'X90J di Sony e il samsung Q95T... il Q80A sembra al di sotto delle aspettative. - CeotechI : RT @CeotechI: Pronti per l'Italia i nuovi televisori Sony Full Array LED 4K HDR della serie BRAVIA XR X90J... - #sonybravia #sony #televisi… - TuttoTechNet : I nuovi televisori Sony BRAVIA XR X90J presto disponibili con un servizio esclusivo -

Ultime Notizie dalla rete : Sony X90J

HDblog

... pensata per chi sceglie la nuova linea di televisori firmata. Incluso su tutti i nuovi TV BRAVIA XR, come il modello di recente lancio A90J 4K HDR OLED della Serie Master e l'imminente4K ...Il modelloè secondo, quello ideale per il gaming. Collegato a una console di nuova generazione, si avvale delle funzionalità HDMI 2.1, ad esempio, la visualizzazione in 4K a 120 fps, il ...I TV Sony X90J, annunciati al CES 2021, arriveranno in Italia nel mese di maggio. Il marchio giapponese ha ufficializzato la disponibilità di tre dei quattro tagli rimandando il 75" ad un periodo succ ...Circa un mese fa, vi avevamo parlato degli ultimi televisori di casa Sony in arrivo sul mercato: BRAVIA XR A90J. La particolarità di tali dispositivi è la ...