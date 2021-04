Sondaggi elettorali Tecnè: cala la Lega, debole ripresa Pd (Di martedì 6 aprile 2021) Le misure adottate dal governo in contrasto alla pandemia fanno calare la fiducia nel premier Draghi e nell’esecutivo da lui guidato. Ad evidenziarlo sono gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Rispetto a una settimana fa, il consenso del presidente del Consiglio cala dell’1,7% attestandosi al 56,1%. Nonostante ciò Draghi rimane il leader politico più apprezzato dagli italiani. Seguono Giorgia Meloni (40,1%) e Giuseppe Conte, leader annunciato del M5S, che cresce di sei decimi al 35,8%. Il gradimento del governo è in calo per la quarta settimana consecutiva: era al 61,4% ad inizio marzo e ora è al 56,1%. Il calo nell’ultima settimana è stato del 2,1%. Sondaggi elettorali Tecnè: le intenzioni di voto ai ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 aprile 2021) Le misure adottate dal governo in contrasto alla pandemia fannore la fiducia nel premier Draghi e nell’esecutivo da lui guidato. Ad evidenziarlo sono gli ultimiper l’Agenzia Dire. Rispetto a una settimana fa, il consenso del presidente del Consigliodell’1,7% attestandosi al 56,1%. Nonostante ciò Draghi rimane il leader politico più apprezzato dagli italiani. Seguono Giorgia Meloni (40,1%) e Giuseppe Conte, leader annunciato del M5S, che cresce di sei decimi al 35,8%. Il gradimento del governo è in calo per la quarta settimana consecutiva: era al 61,4% ad inizio marzo e ora è al 56,1%. Il calo nell’ultima settimana è stato del 2,1%.: le intenzioni di voto ai ...

