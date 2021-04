Sondaggi a picco? Adesso per la Lega anche i tesserati sono al palo. Invece Fratelli d’Italia cresce e rischia di mangiarsi Salvini a breve

(Di martedì 6 aprile 2021) L’agenzia Adnkronos ha dedicato ieri un’inchiesta ai dati dei tesseramenti dei partiti italiani per il 2020. Il Pd conferma il suo primato con 412mila iscrizioni, i Cinque Stellea 196.840, quanti cioèiscritti alla piattaforma Rousseau.è a quota 130.000 e triplica gli iscritti, lasupera i 100mila. Mentre il dato per Forza Italia è sui 100mila, ma si riferisce al 2019 che è l’ultimo disponibile.per laalI numeriabbastanza grezzi e non strutturati e riflettonole difficoltà a raccoglierli causa Covid. Tuttavia, già sulla base di ...

Advertising

LaNotiziaTweet : - rolandoroccando : RT @Affaritaliani: Sondaggi: Lega boom, Pd a picco. Clamorosi numeri di Pasqua: eccoli - ALisimberti : RT @Affaritaliani: Sondaggi: Lega boom, Pd a picco. Clamorosi numeri di Pasqua: eccoli - PaoloCaminiti1 : RT @Affaritaliani: Sondaggi: Lega boom, Pd a picco. Clamorosi numeri di Pasqua: eccoli - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Sondaggi: Lega boom, Pd a picco. Clamorosi numeri di Pasqua: eccoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi picco

Affaritaliani.it

Secondo le autorità sanitarie, il paese si trova attualmente aldella terza ondata di ... Ihanno segnalato forti preoccupazioni da parte di molti elettori a recarsi alle urne in piena ......detto che Mario Draghi è sempre rimasto sopra al 60% dei consensi dal 13 febbraio al 19 marzo (al 61,4% il 19/2, mentre due settimane fa era al 60,6%), mentre nelle ultime settimane i...Ma il numero di iscritti è l’indicatore politico più conveniente a individuare la crescita di consenso immediato che mostra la possibile trasformazioni in preferenze nei sondaggi ed infine in voti al ...Buone notizie per Matteo Salvini e Giuseppe Conte, pessime per Enrico Letta. Su Affaritaliani.it il sondaggio di Pasqua realizzato da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore ...