“Solo 1 contagio su 1 000 avviene all’aperto” | i risultati di un nuovo studio favoriscono la riapertura di sport e parchi

Un nuovo studio ha rivelato che un Solo caso su mille di Coronavirus potrebbe essere riconducibile a un contagio in un'area aperta. I dati che sono stati forniti dall' l'Health Protection Surveillance Center, un centro che monitora i casi di Coronavirus in Irlanda, si sono basati su "luoghi che sono principalmente associati ad attività all'aperto, ovvero sport all'aria aperta e cantieri edili, o focolai che menzionano specificamente un'attività all'aperto". I contagi all'aperto I dati rilevano come solamente 262 dei 232.164 casi che sono stati registrati dall'inizio del 2021 fino al 24 marzo, sono da ricondurre a un contagio avvenuto in zone aperte. Si parla dello 0,1% del totale.

