Sollevamento pesi | Europei 2021 | Loredana Toma domina la finale e centra il quarto titolo consecutivo nei 64 kg

(Di martedì 6 aprile 2021)si conferma imbattibile e conquista ilcontinentalenella categoria fino a 64 kg, imponendosi nettamente a Mosca in occasione deglidi. La 25enne rumena, terza classificata negli ultimi due Mondiali, ha ribadito la propria superiorità a livello europeo riuscendo inoltre a ritoccare un record personale di specialità., capace di mettersi al collo tutte e tre le medaglie d’oro a disposizione, ha firmato il nuovo primato europeo di strappo con 114 kg (battendo i 113 kg che aveva ottenuto a Roma nel 2020) ed in seguito è andata ad una sola alzata dal possibile record di slancio e di totale (che comunque le appartengono con 136 e 249 kg). Alla fine ...

Un grandissimo Mirko Zanni ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Europei di sollevamento pesi in corso a Mosca, vincendo, nella categoria 67 kg, anche l'oro di strappo. L'Azzurro classe '97 sale sul secondo gradino del podio con 318 kg di totale, dietro al fortissimo atleta ...