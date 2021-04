Slumberland | Jason Momoa con le corna nelle prime foto dal film Netflix

(Di martedì 6 aprile 2021)ha (letteralmente) leimmagini dal nuovo, in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2022. Qual è la cosa più bizzarra che avete visto quest'oggi? E perché propriocon le? E se invece non ne siete ancora al corrente, ledal, la nuova produzione targata, aspettano solo voi. La pellicola basata sulle strisce a fumetti e il lungometraggio animato di Little Nemo in, vedrà proprio la star di Aquaman e Game of Thrones tra i suoi protagonisti, assieme alla giovane Marlow Barkley (Single ...

Jason Momoa indossa i panni di Flip, fuorilegge con le corna chiamato a ... Momoa e la piccola Marlow Barkley sono i protagonisti di Slumberland, film di Francis Lawrence tratto da Little Nemo di Winsor McCay. Netflix ha diffuso le prime immagini dal set di Little Nemo In Slumberland, trasposizione live action del noto fumetto fantasy di Windsor McCay.