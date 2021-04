Sirti | progetto di re-skilling nell' ambito del Fondo nuove competenze Anpal

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sirti progetto

Il Tempo

Cos, Bonatti, Italcementi, Dietsmann, Ferretti International, Danieli e, elenca ancora il ... Torna d'attualità ildell' Autostrada della pace', evocato recentemente anche da Di Maio, ...Cos, Bonatti, Italcementi, Dietsmann, Ferretti International, Danieli e, elenca ancora il ... Così torna d'attualità ildell' 'Autostrada della pace' che faceva parte degli accordi ...Milano, 6 apr. (Labitalia) - Sirti, hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete, comunica l'avvio del progetto New skills to build the future, approvato dall'Agenzia ...Supera per la prima volta i 200 milioni di euro il giro d’affari della divisione. E il backlog di 300 milioni prospetta un ulteriore incremento. Di Salvo: "Più spinta grazie anche ai fondi del Next Ge ...