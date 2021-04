Simone Zanelli ci racconta il suo nuovo singolo “Cambiare” (Di martedì 6 aprile 2021) “Ho scelto questo brano perché ci ho lasciato una parte di me: sembra assurdo, ma è come se una parte di me se fosse andata via quando ho scritto questa canzone” Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica “Cambiare” (RKH), il nuovo brano di Simone Zanelli già presente su tutte le piattaforme di streaming. Si tratta di una canzone pensata per trasmettere un messaggio caro all’artista: l’importanza della fragilità come consapevolezza fondamentale di se stesso. E questo pezzo vuol essere una preghiera, una promessa che, partendo da un attimo di lucida coscienza, mira proprio al cambiamento come rivoluzione personale. Simone Zanelli ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Cambiare” è il tuo nuovo singolo: di che cosa si ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021) “Ho scelto questo brano perché ci ho lasciato una parte di me: sembra assurdo, ma è come se una parte di me se fosse andata via quando ho scritto questa canzone” Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica “” (RKH), ilbrano digià presente su tutte le piattaforme di streaming. Si tratta di una canzone pensata per trasmettere un messaggio caro all’artista: l’importanza della fragilità come consapevolezza fondamentale di se stesso. E questo pezzo vuol essere una preghiera, una promessa che, partendo da un attimo di lucida coscienza, mira proprio al cambiamento come rivoluzione personale.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “” è il tuo: di che cosa si ...

Advertising

Lopinionista : Simone Zanelli ci racconta il suo nuovo singolo “Cambiare” - GiornaleLORA : “CAMBIARE” il nuovo singolo di Simone Zanelli - CorneMusicZine : Disponibile in radio 'Cambiare' (RKH), il nuovo brano di Simone Zanelli - CorneMusicZine : Disponibile in radio “Cambiare” (RKH), il nuovo brano di Simone Zanelli - effe_news : Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica “CAMBIARE” (RKH), il nuovo brano di SIMONE ZANELLI -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Zanelli Quattro ragazzi protagonisti del recupero di un vigneto in disuso Con un occhio ai loro studi, i quattro giovani della 2 A dell'Istituto di agraria Zanelli (Paolo Canelli, Luca Aravecchia, Alessanro Parenti, Simone Santini) hanno deciso di unire le forze per ...

Rari Nantes Savona, vittoria d'oro in chiave playoff: Ortigia battuta 10 a 6 Savona . Seconda giornata della seconda fase della Serie A1 . Alla Zanelli si affrontano due squadre che, all'esordio, hanno ottenuto risultati opposti: la Rari, che è ...Ai padroni di casa manca Simone ...

Simone Zanelli ci racconta il suo nuovo singolo “Cambiare” L'Opinionista Simone Zanelli ci racconta il suo nuovo singolo “Cambiare” ma è come se una parte di me se fosse andata via quando ho scritto questa canzone” Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica “Cambiare” (RKH), il nuovo brano di Simone Zanelli già presente ...

Vittoria Pellino è la vice Quarta il segretario Il nuovo presidente Enzo Zanellini è affiancato alla guida dell ... Marinice Chiappero,Simone Rona; il sesto è da surrogare dopo la nomina di Lazzari a Roma.

Con un occhio ai loro studi, i quattro giovani della 2 A dell'Istituto di agraria(Paolo Canelli, Luca Aravecchia, Alessanro Parenti,Santini) hanno deciso di unire le forze per ...Savona . Seconda giornata della seconda fase della Serie A1 . Allasi affrontano due squadre che, all'esordio, hanno ottenuto risultati opposti: la Rari, che è ...Ai padroni di casa manca...ma è come se una parte di me se fosse andata via quando ho scritto questa canzone” Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica “Cambiare” (RKH), il nuovo brano di Simone Zanelli già presente ...Il nuovo presidente Enzo Zanellini è affiancato alla guida dell ... Marinice Chiappero,Simone Rona; il sesto è da surrogare dopo la nomina di Lazzari a Roma.