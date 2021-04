Si può cercare tra i dati rubati a Facebook. Ma il Garante ordina lo stop (Di martedì 6 aprile 2021) Due italiani hanno creato il sito HaveIbeenFacebooked per capire se il nostro numero di telefono e altri dati personali siano stati sottratti a Facebook negli anni passati. Ma l'iniziativa vìola le leggi sulla privacy. Intanto la compilation con i dati rubati non è più di 533... Leggi su repubblica (Di martedì 6 aprile 2021) Due italiani hanno creato il sito HaveIbeened per capire se il nostro numero di telefono e altripersonali siano stati sottratti anegli anni passati. Ma l'iniziativa vìola le leggi sulla privacy. Intanto la compilation con inon è più di 533...

