"Si chiama Denise?". Parla l'inviato da Mosca: bomba atomica sul caso Olesya Rostova. "Il conduttore russo ha appena scritto il nome" (Di martedì 6 aprile 2021) Barbara d'Urso sta continuano a occuparsi del caso di Denise Pipitone, con tanto di inviato in Russia, davanti alla sede del programma russo che sta tenendo tutti in apprensione, facendo un gioco vergognoso sulla pelle e sul dolore di Piera Maggio. Ad un certo punto è arrivata in diretta a Pomeriggio 5 una notizia che ha lasciato tutti interdetti, a partire proprio dalla d'Urso: “Il conduttore del programma russo ha scritto: ‘quale sarà il vero nome di Olesya: Angela, Lidia o Denise?'. No vabbè, lo ha scritto davvero…”. Mentre questi personaggi di dubbia moralità si divertono, Piera Maggio e l'avvocato non hanno ancora ricevuto notizie e soprattutto l'esito degli esami del sangue, fondamentali per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Barbara d'Urso sta continuano a occuparsi deldiPipitone, con tanto diin Russia, davanti alla sede del programmache sta tenendo tutti in apprensione, facendo un gioco vergognoso sulla pelle e sul dolore di Piera Maggio. Ad un certo punto è arrivata in diretta a Pomeriggio 5 una notizia che ha lasciato tutti interdetti, a partire proprio dalla d'Urso: “Ildel programmaha: ‘quale sarà il verodi: Angela, Lidia o?'. No vabbè, lo hadavvero…”. Mentre questi personaggi di dubbia moralità si divertono, Piera Maggio e l'avvocato non hanno ancora ricevuto notizie e soprattutto l'esito degli esami del sangue, fondamentali per ...

Advertising

xjthatsamoree : RT @P_Nico23: @berlusconi chiama l’amico @KremlinRussia_E e fai chiarezza su Olesya / Denise . ???? Speriamo #italia #DenisePipitone ???????? - Muu_kui : @La_Ciancy_ non conosco il programma russo ma mi pare di capire che sia tipo quei programmi nostrani che fanno 'son… - PaolaStefani81 : @MissingDeniseMp Sono mamma di una bimba di 3 anni che si chiama proprio Denise. Solo una mamma può immaginare il d… - francekoen2 : @siria97_ Punto primo non è Denise fino a prova contraria ma si chiama Olesya. Secondo spero che con genitori non t… - francekoen2 : @Gabbiacane Ma informarsi un po' meglio prima di scrivere sta fracca di cazzate? 1 la ragazza si chiama Olesya e no… -