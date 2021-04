Si celebra la giornata dello sport in attesa della riapertura delle palestre (Di martedì 6 aprile 2021) Oggi si celebra la giornata mondiale dello sport e mai come quest’anno diventa importante ricordare l’attività sportiva come valore, salute, benessere e corretto stile di vita. Con la pandemia il comparto delle palestre e centri sportivi è stato tra quelli più penalizzato. Chiusi ormai da un anno, fatta eccezione per qualche mese estivo. Una riapertura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021) Oggi silamondialee mai come quest’anno diventa importante ricordare l’attivitàiva come valore, salute, benessere e corretto stile di vita. Con la pandemia il compartoe centriivi è stato tra quelli più penalizzato. Chiusi ormai da un anno, fatta eccezione per qualche mese estivo. UnaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

