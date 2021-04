Si accende lo scontro politico sulle riaperture e sale la protesta in piazza 

Leggi su agi

(Di martedì 6 aprile 2021) AGI – Nulla di paragonabile alle manifestazioni scoppiate nel marzo scorso oppure nel pieno della seconda ondata ma le proteste di ristoratori e ambulanti, avvenute in diverse zone d'Italia e culminate con i blocchi in autostrada e i tafferugli davanti Montecitorio, alzano l'allarme nel governo. Per il Viminale è un segnale da non sottovalutare. Loche ha portato a due passi dalla sede del Parlamento a sette fermi e al ferimento di due poliziotti spinge le forze politiche a chiedere di evitare che si alzi la tensione e che ci siano delle strumentalizzazioni da parte di estremisti, considerato che in piazza c'erano pure rappresentanti politici come Sgarbi e Paragone ed esponenti di Casapound. Domani ci sarà una manifestazione nazionale di Confesercenti (“poche risorse, serve un 'decreto imprese'”, la richiesta) con presidi in tutte le regioni. Le legittime ...