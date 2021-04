Servizi Italia, operazioni su azioni proprie (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 29 marzo al 2 aprile 2021, complessivamente 11.500 azioni ordinarie pari allo 0,036% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2705 euro per un controvalore pari a 26.111,10 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.713.760 azioni proprie pari al 5,39% del capitale sociale. Nel frattempo, sul listino milanese, Servizi Italia amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 29 marzo al 2 aprile 2021, complessivamente 11.500ordinarie pari allo 0,036% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2705 euro per un controvalore pari a 26.111,10 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.713.760pari al 5,39% del capitale sociale. Nel frattempo, sul listino milanese,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della ...

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia Il rapporto. Sono 402mila i minori presi in carico dai servizi sociali ...servizi e delle risorse disponibili nel settore' (piano 2000 - 2001), ma sono rimasti tutti senza seguito. Così come senza alcun seguito sono rimaste le raccomandazioni del comitato Onu all'Italia ...

La voce della Politica Meritocrazia Italia: ' tutele e certezze per badanti e colf' ...nella gestione dell'assistenza privata consente allo Stato un risparmio complessivo in servizi di ... Ma c'è ancora molto da fare ed, in tale direzione, Meritocrazia Italia propone di intervenire con ...

Servizi Italia, operazioni su azioni proprie Teleborsa Da oggi ReeVo su AIM Italia di Borsa Italiana • Quinta ammissione del 2021 su AIM Italia di Borsa Italiana. _• Quinta ammissione del 2021 su AIM Italia di Borsa Italiana._ _• ReeVo porta a 140 il numero delle società quotate su AIM Italia._ ReeVo ...

Civitanova paga i fornitori Pagamenti a 18 giorni, Civitanova tra i comuni più virtuosi in Italia per il saldo delle fatture ... cioè soldi che il Comune non avrebbe potuto spendere per l’acquisto di beni e servizi. «Il ...

