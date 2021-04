Serracchiani | lavoro e ripresa sono priorità assolute

Leggi su udine20

(Di martedì 6 aprile 2021) “Per il Pd ile ladevono essere unaassoluta di tutto il Governo.state adottate misure per attutire l’impatto sull’occupazione della crisi covid ma bisogna fare di più e farlo presto, anche attraverso un ulteriore scostamento di bilancio. Per il riavvio delle attività economiche più colpite e il recupero di posti di, soprattutto nell’ambito dei servizi, è fondamentale che la campagna vaccinale abbia una netta accelerazione. L’altro pilastro dellaè la riforma urgente delle politiche attive del, indifferibile per far fronte alla necessità di riqualificazione già richiesta da una realtà socioeconomica profondamente mutata dalla pandemia”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora ...