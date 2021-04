Serracchiani | lavoro e ripresa sono priorità assolute

(Di martedì 6 aprile 2021) “Per il Pd ile ladevono essere unaassoluta di tutto il Governo.state adottate misure per attutire l’impatto sull’occupazione della crisi covid ma bisogna fare di più e farlo presto, anche attraverso un ulteriore scostamento di bilancio. Per il riavvio delle attività economiche più colpite e il recupero di posti di, soprattutto nell’ambito dei servizi, è fondamentale che la campagna vaccinale abbia una netta accelerazione. L’altro pilastro dellaè la riforma urgente delle politiche attive del, indifferibile per far fronte alla necessità di riqualificazione già richiesta da una realtà socioeconomica profondamente mutata dalla pandemia”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora ...

Complimenti davvero per ilsvolto nel Lazio! Apprezzo molto anche Bonaccini, è estremamente pragmatico. Giorgia Meloni. Così come stimo fortemente Debora, abbiamo lavorato accanto ...L'altro pilastro della ripresa è la riforma urgente delle politiche attive del, ... Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora, alla luce dei dati Istat che ...Dodici anni fa il dramma. Il pensiero alle vittime di allora, alle famiglie e all’impegno di tutta la comunità per far rinascere #LAquila dal ...La dichiarazione dell’ esponente del PD. "Per il Pd il lavoro e la ripresa devono essere una priorità assoluta di tutto il Governo. Sono state adottate misure per attutire l'impatto sull'occupazione d ...