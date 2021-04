Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Almici salterà il Monopoli (Di martedì 6 aprile 2021) Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C dopo la 34^ giornata di campionato.Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 6 aprile 2021 ha adottato le deliberazioni in merito a squalifiche, diffide e ammende dopo la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C in vista dei recuperi infrasettimanali.Stop di due giornate per Andrea Luci della Carrarese. 10, invece, il totale dei calciatori squalificati per un turno. Si tratta di Silva e Possenti del Renate, Pasciuti della Carrarese, Gerardi della Cavese, Della Latta e Hallfredsson del Padova, Cuppone della Casertana, Defendi e Kontek della Ternana, e infine Alberto Almici del Palermo ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Arrivano ledeldiC dopo la 34^ giornata di campionato.IlNot. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 6 aprile 2021 ha adottato le deliberazioni in merito a squalifiche, diffide e ammende dopo la quindicesima giornata di ritorno del campionato diC in vista dei recuperi infrasettimanali.Stop di due giornate per Andrea Luci della Carrarese. 10, invece, il totale dei calciatori squalificati per un turno. Si tratta di Silva e Possenti del Renate, Pasciuti della Carrarese, Gerardi della Cavese, Della Latta e Hallfredsson del Padova, Cuppone della Casertana, Defendi e Kontek della Ternana, e infine Albertodel Palermo ...

