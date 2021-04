Serie B, 7 squalificati dal giudice sportivo. Due giornate al tecnico del Pisa (Di martedì 6 aprile 2021) Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 aprile 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Serie BKT Gare del 5 aprile 2021 – Tredicesima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: SOCIETA’ Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI poichè, nonostante la gara fosse stata prevista senza presenza di pubblico, dagli spalti, dopo decisioni avverse alla squadra ospitante, venivano indirizzati reiteratamente agli Ufficiali di gara epiteti insultanti. CALCIATORI CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DE LUCA Giuseppe ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Ilavv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 aprile 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:BKT Gare del 5 aprile 2021 – Tredicesima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: SOCIETA’ Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI poichè, nonostante la gara fosse stata prevista senza presenza di pubblico, dagli spalti, dopo decisioni avverse alla squadra ospitante, venivano indirizzati reiteratamente agli Ufficiali di gara epiteti insultanti. CALCIATORI CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DE LUCA Giuseppe ...

