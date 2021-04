Serie A, Juventus-Napoli: le probabili formazioni (Di martedì 6 aprile 2021) Giornata di vigilia per Juventus e Napoli, impegnate domani all’Allianz Stadium di Torino per il recupero della terza giornata di Serie A, calcio di inizio ore 18:45 e diretta su Sky Sport. In casa bianconera Pirlo perde Bonucci, Demiral e Bernardeschi, positivi al covid, ma può contare su Dybala, Arthur e McKennie, nuovamente tra i L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Giornata di vigilia per, impegnate domani all’Allianz Stadium di Torino per il recupero della terza giornata diA, calcio di inizio ore 18:45 e diretta su Sky Sport. In casa bianconera Pirlo perde Bonucci, Demiral e Bernardeschi, positivi al covid, ma può contare su Dybala, Arthur e McKennie, nuovamente tra i L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Juve, bivio #Napoli con #Pirlo sul filo. Agnelli vede #Allegri. E se lo chiamasse... #JuveNapoli - TuttoMercatoWeb : Juventus-Napoli si giocherà. Pirlo: 'Noi rispettiamo il protocollo e siamo in sintonia con l'ASL' - Gazzetta_it : #Szczesny, troppi errori. La Juve si interroghi anche sul portiere. Siete d'accordo? Vi risponde @GBOlivero - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Picco, direttore #Asl #Torino: “Al momento Juve-Napoli si gioca, nessun focolaio in atto” - sportli26181512 : Asl Torino: 'Al momento Juve-Napoli si gioca, nessun focolaio in atto': Asl Torino: 'Al momento Juve-Napoli si gioc… -