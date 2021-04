Serie A, domani c’è Inter-Sassuolo: le probabili formazioni (Di martedì 6 aprile 2021) Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo, recupero della 28a giornata della Serie A 2020/2021 Tempo di tornare in campo per Inter e Sassuolo, che domani scenderanno in campo per il recupero della 28esima giornata della Serie A, inizialmente in programma per sabato 20 marzo e rinviata a causa di un focolaio Covid all’Interno della squadra nerazzurra, ecco le probabili formazioni. Qui Inter: tre dubbi per Conte In casa nerazzurra Conte deve rinunciare agli squalificati Bastoni e Brozovic e i dubbi legati alle condizioni fisiche di Perisic e Kolarov ancora non al meglio. In porta ecco Handanovic con De Vrij che torna in difesa al centro tra Skriniar e Ranocchia ... Leggi su intermagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Ledi, recupero della 28a giornata dellaA 2020/2021 Tempo di tornare in campo per, chescenderanno in campo per il recupero della 28esima giornata dellaA, inizialmente in programma per sabato 20 marzo e rinviata a causa di un focolaio Covid all’no della squadra nerazzurra, ecco le. Qui: tre dubbi per Conte In casa nerazzurra Conte deve rinunciare agli squalificati Bastoni e Brozovic e i dubbi legati alle condizioni fisiche di Perisic e Kolarov ancora non al meglio. In porta ecco Handanovic con De Vrij che torna in difesa al centro tra Skriniar e Ranocchia ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani Inter, negativi i tamponi di ieri: Barella e Sensi a disposizione, oggi rifinitura ad Appiano A parte il primo (out per squalifica, al pari di Brozovic), gli altri due saranno regolarmente a disposizione per Inter - Sassuolo di domani, anche se solo l'ex Cagliari è sicuro di avere una maglia ...

Juve - Napoli, la vigilia che trattiene il fiato Le ore e i minuti che ci separano dalle 18.45 di domani saranno interminabili. Perché questa gara rappresenta il tentativo di chiudere simbolicamente la stagione più drammatica che il calcio italiano ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli: Mertens in vantaggio su Osimhen per guidare l'attacco FORMAZIONI JUVE NAPOLI – Il recupero della 3a giornata di Serie A tra Juventus e Napoli scende finalmente in campo domani alle ore 18:45 all'Allianz Stadium. Gli azzurri sono reduci da quattro ...

