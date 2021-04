Serbia, La Mecca dei vaccini: a Belgrado la dose è per tutti (anche gli stranieri) (Di martedì 6 aprile 2021) La Serbia ha deciso di aprire a tutti la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19, anche a chi non ha mai messo piede nel Paese. La notizia, circolata nei giorni scorsi, ha convinto molti stranieri – tra i quali anche numerosi italiani – a mettersi in viaggio verso Belgrado per potersi immunizzare. Secondo quanto raccontato da chi lo ha già fatto, la procedura è molto semplice, a riferirlo è la stessa Ambasciata d’Italia a Belgrado. “Per vaccinarsi in Italia, tutti i connazionali regolarmente iscritti al Sistema Sanitario Nazionale potranno essere progressivamente inclusi nelle campagne di vaccinazione realizzate in Italia. Per aderire alle possibilità di vaccinazione in Serbia, dall’11 gennaio anche i cittadini ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021) Laha deciso di aprire ala possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19,a chi non ha mai messo piede nel Paese. La notizia, circolata nei giorni scorsi, ha convinto molti– tra i qualinumerosi italiani – a mettersi in viaggio versoper potersi immunizzare. Secondo quanto raccontato da chi lo ha già fatto, la procedura è molto semplice, a riferirlo è la stessa Ambasciata d’Italia a. “Per vaccinarsi in Italia,i connazionali regolarmente iscritti al Sistema Sanitario Nazionale potranno essere progressivamente inclusi nelle campagne di vaccinazione realizzate in Italia. Per aderire alle possibilità di vaccinazione in, dall’11 gennaioi cittadini ...

