Serale Avanti un altro, Paolo Bonolis: “Sarà imprevedibile” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Avanti un altro è pronto per il Serale. A parlarne in una lunga intervista è stato il conduttore Paolo Bonolis. Paolo Bonolis è senza alcun dubbio uno dei conduttori maggiormente amati e chiacchierati del mondo della televisione. Recentemente, dopo una lunga assenza che aveva anche fatto abbastanza discutere e chiacchierare, il presentatore è tornato sul Leggi su youmovies (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.unè pronto per il. A parlarne in una lunga intervista è stato il conduttoreè senza alcun dubbio uno dei conduttori maggiormente amati e chiacchierati del mondo della televisione. Recentemente, dopo una lunga assenza che aveva anche fatto abbastanza discutere e chiacchierare, il presentatore è tornato sul

Advertising

V108965981 : @pazzeskacaserta Nono li fa li fa, ha detto che è il peggiore del serale, che se va avanti a umiliarsi così se ne va a casa, e via dicendo - ssangiuliaa : RT @evvovemio: Unpopular opinions Sebastian non è così tanto bello La Cuccarini e arisa hanno più colpa della giuria per l’eliminazione di… - PatriziaCatala6 : RT @evvovemio: Unpopular opinions Sebastian non è così tanto bello La Cuccarini e arisa hanno più colpa della giuria per l’eliminazione di… - aalecciaa : RT @evvovemio: Unpopular opinions Sebastian non è così tanto bello La Cuccarini e arisa hanno più colpa della giuria per l’eliminazione di… - cont0rta : ok che sono insensibile ma maria non ci serve un riassunto dell’eliminazione di rosa già vista nel serale andiamo avanti #Amici20 -