Se gli ambientalisti sono contrari anche alle biciclette

A Viareggio (Lucca) un gruppo di associazioni ambientaliste si batte contro una pista ciclabile. Il motivo? "Minaccerebbe le dune, sarebbe un'infrastruttura stabile in un ambiente selvatico"

Ambientalisti schierati contro la ciclovia nella pineta a Viareggio Gli ambientalisti sono insorti dopo che a fine marzo l'amministrazione comunale di Viareggio guidata del sindaco Giorgio Del Ghingaro ha approvato in consiglio con 15 voti a favore, 5 astenuti e 3 ...

