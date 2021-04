Scuole superiori Marche da domani in presenza al 50%, Castelli: servono risorse per controlli sui mezzi (Di martedì 6 aprile 2021) “La prima regola per evitare assembramenti è che ciascuno adotti comportamenti appropriati. Allo Stato chiediamo più risorse per intensificare i controlli sui mezzi di trasporto pubblici, ma ciascuno deve fare la propria parte con responsabilità”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) “La prima regola per evitare assembramenti è che ciascuno adotti comportamenti appropriati. Allo Stato chiediamo piùper intensificare isuidi trasporto pubblici, ma ciascuno deve fare la propria parte con responsabilità”. L'articolo .

Advertising

ConteRetweet : @yanez_2006 @chiadegli Be', lo scopo della mozione del saragandiniano Marco Bella (M5S) era di allentare i parametr… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Alla vigilia della riapertura delle scuole in zona rossa, abbiamo intervistato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. 'R… - rosad24 : @repubblica Quindi in zona arancione riapriamo le scuole superiori.. si sa che vanno a piedi ! - ABR24News : #Covid, in #Abruzzo le #scuole riaprono dopo oltre un mese: alle superiori Dad al 50% - r_baiamonte : RT @Tg3web: Alla vigilia della riapertura delle scuole in zona rossa, abbiamo intervistato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. 'R… -