Scuole in Campania, cresce il fronte dei sindaci che chiudono: l’elenco aggiornato (Di martedì 6 aprile 2021) Da domani riapriranno le Scuole in Campania nonostante la regione sia ancora in zona rossa. Lo prevede l’ultimo decreto Draghi che ha stabilito il rientro in classe per chi è in zona rossa per Scuole dell’infanzia, Scuole elementari e prima media. Molti sindaci in Campania però hanno firmato ordinanze per prorogare lo stop alle lezioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021) Da domani riapriranno leinnonostante la regione sia ancora in zona rossa. Lo prevede l’ultimo decreto Draghi che ha stabilito il rientro in classe per chi è in zona rossa perdell’infanzia,elementari e prima media. Moltiinperò hanno firmato ordinanze per prorogare lo stop alle lezioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RitaC70 : Campania, i Comuni che hanno prolungato la chiusura delle scuole - QPeriscopica : RT @AvvocatoGuerra: Allarme contagi in Campania, prolungata la DAD in tantissimi Comuni! Numerosi Sindaci stanno firmando in queste ore nu… - Miktroisi : RT @AvvocatoGuerra: Allarme contagi in Campania, prolungata la DAD in tantissimi Comuni! Numerosi Sindaci stanno firmando in queste ore nu… - max70gub : RT @AvvocatoGuerra: Allarme contagi in Campania, prolungata la DAD in tantissimi Comuni! Numerosi Sindaci stanno firmando in queste ore nu… - infoitinterno : I 'Si Dad' contro la riapertura delle scuole: 'In Campania non sono sicure' -