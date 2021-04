Scuola, nasce il curriculum dello studente: sarà rilasciato insieme al diploma (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa maturità 2021, segnata ancora dall’emergenza Covid-19, ha una grossa novità per gli studenti: oltre al diploma verrà rilasciato anche il “curriculum dello studente“. Le riforme del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, non si sono fermate e a fine anno scolastico, per la prima volta, gli studenti riceveranno questo documento composto da tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività Extrascolastiche), che raccoglie le informazioni sulle competenze, esperienze e certificazioni che lo studente ha conseguito durante gli anni dell’istruzione superiori. Saranno inserite all’interno di questo curriculum ad esempio le certificazioni linguistiche, le attività extrascolastiche quali, ad esempio, quelle culturali, musicali, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa maturità 2021, segnata ancora dall’emergenza Covid-19, ha una grossa novità per gli studenti: oltre alverràanche il ““. Le riforme del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, non si sono fermate e a fine anno scolastico, per la prima volta, gli studenti riceveranno questo documento composto da tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività Extrascolastiche), che raccoglie le informazioni sulle competenze, esperienze e certificazioni che loha conseguito durante gli anni dell’istruzione superiori. Saranno inserite all’interno di questoad esempio le certificazioni linguistiche, le attività extrascolastiche quali, ad esempio, quelle culturali, musicali, ...

Advertising

NetflixIT : Attenzione, bella notizia ?? Nasce il primo Master italiano in Series Development, organizzato dalla Civica Scuola… - anteprima24 : ** #Scuola, nasce il #Curriculum dello studente: sarà rilasciato insieme al #Diploma ** - FattoAlimentare : Nasce la prima scuola di pastorizia in Italia. Una forma di lavoro sostenibile che contrasta l’abbandono delle terr… - gdt62 : Nasce in #Piemonte la prima scuola nazionale di #pastorizia via @Corriere @CorriereTorino - Notiziedi_it : Da Civica Scuola Cinema Visconti e Netflix nasce Master in ‘Series Development’ -