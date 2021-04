Scuola-lavoro, oltre 46 milioni in arrivo alle regioni (Di martedì 6 aprile 2021) oltre 46 milioni di euro per l’apprendistato duale, il principale canale di accesso dei giovani al mercato del lavoro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021)46di euro per l’apprendistato duale, il principale canale di accesso dei giovani al mercato del. L'articolo .

Advertising

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi nel 1727 Tommaso Traetta tra i massimi rappresentanti della scuola musicale napoletana. Lavorò dappe… - mara_carfagna : Finalmente torna la #scuola: dal 7 aprile il governo riattiva su tutto il territorio nazionale le lezioni in presen… - orizzontescuola : Scuola-lavoro, oltre 46 milioni in arrivo alle regioni - geosskgwenchana : Oggi ricomincia l'ansia e attacchi di panico per la scuola e per di piú domani e dopodomani sto in presenza.. ??e d… - jobsoul : ??#OpportunitàdiLavoro ?? ??Opera Nazionale Montessori ricerca ??3 Insegnanti abilitati per la scuola dell'infanzia tr… -