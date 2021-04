Scuola | Fortini | “Domani riapertura ma c’è enorme preoccupazione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“lariapre ma c’è un’delle famiglie sul tornare in presenza. Io capisco le ragioni di chi vuole tornare e di chi dice no perché è un momento estremamente duro, la gente non ce la fa più a essere disciplinata”. Così Lucia, assessore regionale all’istruzione della Campania, racconta le tumultuose ore che precedono ladelle scuole in presenza per la primaria e la prima media. “Ora è giusto riportarli in presenza – spiega– tra l’altro il provvedimento del governo è rigido e la nostra linea in questo momento è in piena sintonia con il ministro che ho incontrato la scorsa settimana, a dimostrazione che c’è ora una maggiore sinergia. Non immaginiamo un provvedimento di sospensione ...