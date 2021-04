Scuola, da domani in Campania tornano in classe 480 mila studenti (ma per altri 460 mila è ancora Dad) (Di martedì 6 aprile 2021) Da domani rientreranno a Scuola per seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milioni di alunni: quasi il 66% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie: due su tre. Tra loro sono 2,7 milioni gli alunni più piccoli della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo, ammessi a Scuola dal DL 44, anche se si trovano in regioni classificate in zona rossa. Per le stesse ragioni nelle regioni in zona rossa potranno accedere ai servizi per la prima infanzia (asili nido, 0-3 anni) anche 212 mila bambini. I dati li fornisce TuttoScuola. Nello specifico, saranno 5.568.708 gli alunni di scuole statali e paritarie che potranno seguire le lezioni in presenza su un totale di 8 milioni e 506 mila. I dati comprendono anche i ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Darientreranno aper seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milioni di alunni: quasi il 66% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie: due su tre. Tra loro sono 2,7 milioni gli alunni più piccoli delladell’infanzia e del primo ciclo, ammessi adal DL 44, anche se si trovano in regioni classificate in zona rossa. Per le stesse ragioni nelle regioni in zona rossa potranno accedere ai servizi per la prima infanzia (asili nido, 0-3 anni) anche 212bambini. I dati li fornisce Tutto. Nello specifico, saranno 5.568.708 gli alunni di scuole statali e paritarie che potranno seguire le lezioni in presenza su un totale di 8 milioni e 506. I dati comprendono anche i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da domani, secondo i dati di Tuttoscuola, rientreranno in classe per seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milio… - RaiNews : Da domani 5,6 milioni di studenti tornano in classe: 2 su 3 - carlaruocco1 : Chiudere la scuola aggrava i problemi degli adolescenti. Bisogna dare loro un ruolo ora e renderli protagonisti de… - Giovannifacose : Domani si riparte, sveglia alle 6:30 a suon di bestemmie e cattive intenzioni, cicchetta pre scuola e si torna ad a… - B4D_LI4R : domani mi rinizia la scuola, quanta voglia di buttarmi #buongiorno -