(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prima l’, poi loe la corsa in ospedale. E’ quanto accaduto a, questo pomeriggio, in via Giordano Bruno, dove un agente, in servizio presso il commissariato San Ferdinando, in sella a una, si è scontrato frontalmente con una vettura. Ad avere la peggio proprio il, soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto indagano gli agenti della Polizia Municipale diguidati dal capitano Antonio Muriano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Schianto a ##Napoli, scontro auto-#Moto durante #Inseguimento: grave #Poliziotto ** - mattinodinapoli : Tragedia a Bacoli: centauro 27enne muore in uno schianto, salma sequestrata - anteprima24 : ** Schianto moto-furgone, muore #Carabiniere napoletano: il dolore per Andrea ** -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto Napoli

Il Riformista

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Diretta su Instagram e poi lo,così sono i morti i... PORDENONE Pordenone, cervo attraversa la strada: ragazza finisce con l'auto... PADOVA Piombino Dese, ...È guardando quelle immagini che gli amici dei tre giovani, in quel momento on - line, si sono allertati e sono arrivati anche prima dei soccorsi sul posto dello. Fra le lamiere o sbalzati ...Per evitare di finire multato, il 21enne ha pensato di accelerare e superare in questo modo la gazzella. I militari non si sono persi d’animo e lo hanno inseguito. La “fuga” è durata pochi secondi, in ...Saranno celebrati oggi, a Mignano Montelungo, i funerali delle quattro vittime dell’incidente stradale avvenuto durante la serata di sabato a San Vittore, ...