Samsung pensa alla fascia bassa con un doppio annuncio | ecco Galaxy F12 e F02sHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 6 aprile 2021) I nuoviF12 e F02s non sono certo dispositiviti per rubare l’occhio o entusiasmare gli appassionati tech, ma sappiamo bene che la partita nel mercato degli smartphone non si gioca solo in alto, ma soprattutto nellamedia e in quella, tenendo conto anche dei mercati emergenti. E infattiF12 e F02s, al momento lanciati in India (non sappiamo se li vedremo mai sul nostro mercato, attualmente), sono prodotti economici, e però interessanti proprio perché ci consentono di misurare quali caratteristiche riesce a portaresu questo tipo di device.F12 In particolare,F12 si distingue per un pannello LCD da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz: una fluidità fino all’anno scorso ...