Salvini prepara il Papeete bis? L’indiscrezione che agita il Governo (Di martedì 6 aprile 2021) Archiviata anche la seconda Pasqua blindata, palla di nuovo al Presidente del Consiglio Mario Draghi. A lui, infatti, il difficile compito di mettere mano al dossier (bollente) delle riaperture con Matteo Salvini in pressing. Passato dai banchi dell’ opposizione a quelli (sembrerebbe più scomodi e meno premianti)del Governo, il leader del Carroccio fa sempre più fatica a far digerire ai suoi elettori il protrarsi delle restrizioni, ad oggi previste fino ai primi di maggio. E se davanti ai microfoni ha mantenuto almeno finora un “low profile” che convince poco chi lo conosce bene, dietro le quinte stando ai rumors si starebbe battendo con ogni mezzo per arrivare ad un allenamento delle restrizioni con qualche giorno d’anticipo. A dettare la linea, come ha ribadito il Premier, la curva dei contagi che rischia di rovinare i piani di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) Archiviata anche la seconda Pasqua blindata, palla di nuovo al Presidente del Consiglio Mario Draghi. A lui, infatti, il difficile compito di mettere mano al dossier (bollente) delle riaperture con Matteoin pressing. Passato dai banchi dell’ opposizione a quelli (sembrerebbe più scomodi e meno premianti)del, il leader del Carroccio fa sempre più fatica a far digerire ai suoi elettori il protrarsi delle restrizioni, ad oggi previste fino ai primi di maggio. E se davanti ai microfoni ha mantenuto almeno finora un “low profile” che convince poco chi lo conosce bene, dietro le quinte stando ai rumors si starebbe battendo con ogni mezzo per arrivare ad un allenamento delle restrizioni con qualche giorno d’anticipo. A dettare la linea, come ha ribadito il Premier, la curva dei contagi che rischia di rovinare i piani di ...

