Salute | ' Excercise is Medicine' | nuova alleanza tra medicina | esercizio fisico e istituzioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salute Excercise

Affaritaliani.it

l’Associazione che riunisce i principali player del settore fra i quali Virgin Active - organizza sul sito www.fitcomm.it, domani in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute. "Dopo 8 mesi di ...In attesa che arrivi anche in Italia la piattaforma Fitness+, che segna lo sbarco di Apple nel fitness online, chi cerca un aiutino tecnologico per allenarsi nel frattempo può dare un’occhiata al quad ...