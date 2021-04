Sale giochi e centri scommesse chiusi fino al 30 aprile, slitta la riapertura (Di martedì 6 aprile 2021) Il Covid-19 non da tregua, molte attività attendono ancora una data per la riapertura. A pagarne le spese tra gli altri, anche le Sale giochi ed i centri scommesse, luoghi che sono potenzialmente più esposti al naturale assembramento rispetto ad altri. Dunque, vista la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro paese e nel mondo, slitta nuovamente la riapertura per queste attività, che si pensava potesse essere fissata per il 6 di aprile, due giorni dopo Pasqua. Secondo le nuove disposizioni infatti, questi esercizi rimarranno chiusi ancora fino al 30\04, in attesa di nuove comunicazioni in arrivo dal governo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Il Covid-19 non da tregua, molte attività attendono ancora una data per la. A pagarne le spese tra gli altri, anche leed i, luoghi che sono potenzialmente più esposti al naturale assembramento rispetto ad altri. Dunque, vista la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro paese e nel mondo,nuovamente laper queste attività, che si pensava potesse essere fissata per il 6 di, due giorni dopo Pasqua. Secondo le nuove disposizioni infatti, questi esercizi rimarrannoancoraal 30\04, in attesa di nuove comunicazioni in arrivo dal governo. SportFace.

Advertising

Agimegitalia : Comitato #Donne in #Gioco in piazza a #Montecitorio al fianco della manifestazione “#IoApro Tour”. Annunciate… - provinciasulcis : 7 nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati accertati tra i residenti nel comune di Sant'Antioco. Il totale d… - MikiCinalli75 : @capuanogio È giusto che la Juve giochi visto il Silenzio perenne della società...Chissà se il Napoli sale a Torino… - JFScollo : Ma dai? non erano solo ristoranti, bar, teatri, cinema, scuole, sale giochi a diffondere il virus? a quando un arti… - Agimegitalia : #Riaperture il 20 aprile. Pressing delle Regioni sul #Governo per dare prospettive alle #attività chiuse da più tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Sale giochi Spostamenti e mascherine: fine settimana di controlli anti covid ...l'attività senza aver mai richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa e perché non rispettava il divieto di esercizio imposto dalla normativa anti Covid per le sale giochi e ...

San Paolo. Controllati otto esercizi commerciali In un caso, sfruttando il fatto che le sale slot autorizzate fossero chiuse, i titolari attiravano ... una sala slot abusiva che permetteva di giocare a poker on line o ad altri giochi vietati dalla ...

Covid, Regione Lazio: 'Contributi anche per sale giochi e biliardi' GiocoNews.it Roma, allestiscono una sala slot abusiva durante le festività pasquali: denunciati Sfruttando la chiusura delle sale slot a Pasqua, i titolari attiravano le vittime della dipendenza del gioco all'interno del loro locale di viale Marconi.

Sala slot abusiva a Marconi: la scoperta Gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, nell’ambito dei servizi finalizzati alla verifica di alcune attività commerciali inerente il rispetto dei ...

...l'attività senza aver mai richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa e perché non rispettava il divieto di esercizio imposto dalla normativa anti Covid per lee ...In un caso, sfruttando il fatto che leslot autorizzate fossero chiuse, i titolari attiravano ... una sala slot abusiva che permetteva di giocare a poker on line o ad altrivietati dalla ...Sfruttando la chiusura delle sale slot a Pasqua, i titolari attiravano le vittime della dipendenza del gioco all'interno del loro locale di viale Marconi.Gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, nell’ambito dei servizi finalizzati alla verifica di alcune attività commerciali inerente il rispetto dei ...