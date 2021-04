Salah non basta al Liverpool, Vinicius (doppietta) e Asensio firmano il 3-1 del Real Madrid (Di martedì 6 aprile 2021) A Valdebebas si affrontano Real Madrid e Liverpool, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Benzema impegna Alisson dopo soli 2?, al quarto d’ora è Vinicius a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa di poco a lato. Al 27? c’è un lancio dalle retrovie di Kroos per Vinicius che controlla di petto fra Philips e Alexander-Arnold, entra all’interno dell’area di rigore e supera il portiere brasiliano con una conclusione di collo piede. Real in vantaggio meritatamente. Blancos scatenati, al 37? arriva il raddoppio dopo un retropassaggio sciagurato di testa da parte di Alexander-Arnold che innesca Asensio. L’attaccante entra in area, pallonetto su Alisson e pallone nel sacco. Si va al riposo sul 2-0 per gli spagnoli, che nel finale di parziale ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) A Valdebebas si affrontano, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Benzema impegna Alisson dopo soli 2?, al quarto d’ora èa sfiorare il vantaggio con un colpo di testa di poco a lato. Al 27? c’è un lancio dalle retrovie di Kroos perche controlla di petto fra Philips e Alexander-Arnold, entra all’interno dell’area di rigore e supera il portiere brasiliano con una conclusione di collo piede.in vantaggio meritatamente. Blancos scatenati, al 37? arriva il raddoppio dopo un retropassaggio sciagurato di testa da parte di Alexander-Arnold che innesca. L’attaccante entra in area, pallonetto su Alisson e pallone nel sacco. Si va al riposo sul 2-0 per gli spagnoli, che nel finale di parziale ...

Advertising

PIERPARDO : Ottimo #Real, migliore nel gioco e meno condizionato dai problemi difensivi. Stravince la sfida dell'emergenza senz… - Wilbacher : RT @PIERPARDO: Onesto #Klopp. 'Per andare in semi bisogna fare di più. Non è successo, abbiamo reso la vita facile. Non mi è piaciuto il mo… - PIERPARDO : Onesto #Klopp. 'Per andare in semi bisogna fare di più. Non è successo, abbiamo reso la vita facile. Non mi è piaci… - MargaritaJaen : RT @sportmediaset: #ChampionsLeague: Real Madrid-Liverpool 3-1, Vinicius e Asensio stendono i Reds Una doppietta del brasiliano e un gol de… - sportmediaset : #ChampionsLeague: Real Madrid-Liverpool 3-1, Vinicius e Asensio stendono i Reds Una doppietta del brasiliano e un g… -

Ultime Notizie dalla rete : Salah non Champions League, stasera via ai quarti di finale: le formazioni ufficiali Nel corso della conferenza stampa di ieri, tra l'altro, Guardiola non ci è andato leggero con UEFA ... Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Jota, Mané Manchester City (...

Due razzi caduti presso base militare con soldati Usa in Iraq Due razzi sono caduti nella provincia irachena di Salah - ed - Din vicino alla base aerea di Balad, dove sono dislocati militari statunitensi; non ci sono state vittime, ha riferito a Sputnik una fonte negli organi di sicurezza dello Stato iracheno. ...

Gazzetta: “Donnarumma, la Juve è interessata ma non ha offerte per Szczesny” Sullo sfondo c’è l’opzione-Juventus, da sempre interessata a Gigio”. Oggi La Gazzetta dello Sport ha incluso anche i bianconeri nella corsa a Gianluigi Donnarumma, non senza complicazioni: “Ma anche i ...

Champions League, i risultati dell’andata dei quarti: vittorie per Real e Manchester City Al 36' raddoppio del Real con Asensio con un bel pallonetto. Il Liverpool accorcia le distanze al 53' con Salah che sfrutta un pallone filtrante in area. Al 65' il Real mette al sicuro il risultato ...

Nel corso della conferenza stampa di ieri, tra l'altro, Guardiolaci è andato leggero con UEFA ... Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum;, Jota, Mané Manchester City (...Due razzi sono caduti nella provincia irachena di- ed - Din vicino alla base aerea di Balad, dove sono dislocati militari statunitensi;ci sono state vittime, ha riferito a Sputnik una fonte negli organi di sicurezza dello Stato iracheno. ...Sullo sfondo c’è l’opzione-Juventus, da sempre interessata a Gigio”. Oggi La Gazzetta dello Sport ha incluso anche i bianconeri nella corsa a Gianluigi Donnarumma, non senza complicazioni: “Ma anche i ...Al 36' raddoppio del Real con Asensio con un bel pallonetto. Il Liverpool accorcia le distanze al 53' con Salah che sfrutta un pallone filtrante in area. Al 65' il Real mette al sicuro il risultato ...