'Sala Venezia' è salva, il sindaco. "Trovato l'accordo per 12 mesi" (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 aprile 2021 - Sala Venezia, la storica balera di Milano che rischiava lo sfratto, è salva per almeno 12 mesi, in cui rimarrà affidata alla gestione attuale. La notizia arriva dal sindaco ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 aprile 2021 -, la storica balera di Milano che rischiava lo sfratto, èper almeno 12, in cui rimarrà affidata alla gestione attuale. La notizia arriva dal...

Advertising

ADM_assdemxmi : SFRATTO CONGELATO PER LA SALA VENEZIA - Beppe Sala - ADM_assdemxmi : Sala Venezia, vertice in prefettura, Sala: 'Congelato lo sfratto per 12 mesi' - ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: 12 mesi per trovare una soluzione definitiva ? #milano #salavenezia #12mesi #sfratto - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Sala Venezia, vertice in prefettura, Sala: 'Congelato lo sfratto per 12 mesi' - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: #Milano, 'Sala Venezia' è salva, il sindaco. 'Trovato l'accordo per 12 mesi' -