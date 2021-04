Ryanair, altri tre voli settimanali sulla rotta Genova-Napoli (Di martedì 6 aprile 2021) Ryanair ha annunciato oggi il proprio operativo per l’estate 2021 da Genova, con 13 voli settimanali e quattro in totale, inclusa una nuova rotta per Malta, operative due volte a settimana, e ancora più voli per Londra Stansted (fino a 4 voli settimanali) e ulteriori collegamenti domestici con Bari (fino a 4 voli a settimana) e Napoli (fino a 3). La compagnia, si legge in una nota “rafforza il proprio impegno contribuendo alla connettività di Genova e auspica che l’operativo per l’estate 2021 contribuisca a stimolare il traffico aereo e l’industria del turismo nella regione mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per le vacanze estive” “Grazie all’implementazione dei ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021)ha annunciato oggi il proprio operativo per l’estate 2021 da, con 13e quattro in totale, inclusa una nuovaper Malta, operative due volte a settimana, e ancora piùper Londra Stansted (fino a 4) e ulteriori collegamenti domestici con Bari (fino a 4a settimana) e(fino a 3). La compagnia, si legge in una nota “rafforza il proprio impegno contribuendo alla connettività die auspica che l’operativo per l’estate 2021 contribuisca a stimolare il traffico aereo e l’industria del turismo nella regione mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per le vacanze estive” “Grazie all’implementazione dei ...

Advertising

serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: Ryanair lancia l'operativo estivo sulla Calabria: 80 voli settimanali, 17 rotte (una nuova). Novità anche per altri ae… - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: Ryanair lancia l'operativo estivo sulla Calabria: 80 voli settimanali, 17 rotte (una nuova). Novità anche per altri ae… - Botti801 : RT @TurismoItaliaNw: Ryanair lancia l'operativo estivo sulla Calabria: 80 voli settimanali, 17 rotte (una nuova). Novità anche per altri ae… - CasaSpineto : RT @TurismoItaliaNw: Ryanair lancia l'operativo estivo sulla Calabria: 80 voli settimanali, 17 rotte (una nuova). Novità anche per altri ae… - giornalista3 : RT @TurismoItaliaNw: Ryanair lancia l'operativo estivo sulla Calabria: 80 voli settimanali, 17 rotte (una nuova). Novità anche per altri ae… -