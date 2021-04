«Rutte non ha investito nel vaccino di Oxford». La tv olandese accusa il governo di avere risparmiato anche sul Covid (Di martedì 6 aprile 2021) L’emittente pubblica dei Paesi Bassi Nos ha scoperto che l’anno scorso il governo olandese ha perso l’opportunità di partecipare alla produzione del vaccino Oxford/AstraZeneca solo per la riluttanza a spendere 10 milioni di euro. Alla fine di aprile 2020 il Regno Unito pianificava l’investimento di 75 milioni di euro nello sviluppo e nella produzione del vaccino dell’Università di Oxford, con 25 milioni destinati alla produzione presso lo stabilimento dell’olandese Halix a Leiden. I vaccini dovevano essere prodotti in dosi da 200 litri, ma Oxford voleva produrre lotti più grandi, da 1000 litri, una scelta che avrebbe richiesto un investimento aggiuntivo di 10 milioni. L’Università di Oxford cercava ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) L’emittente pubblica dei Paesi Bassi Nos ha scoperto che l’anno scorso ilha perso l’opportunità di partecipare alla produzione del/AstraZeneca solo per la riluttanza a spendere 10 milioni di euro. Alla fine di aprile 2020 il Regno Unito pianificava l’investimento di 75 milioni di euro nello sviluppo e nella produzione deldell’Università di, con 25 milioni destinati alla produzione presso lo stabilimento dell’Halix a Leiden. I vaccini dovevano essere prodotti in dosi da 200 litri, mavoleva produrre lotti più grandi, da 1000 litri, una scelta che avrebbe richiesto un investimento aggiuntivo di 10 milioni. L’Università dicercava ...

