Russia | Putin può rimanere al potere fino al 2036

Russia, il Presidente Vladimir Putin ha firmato la legge che gli consente di candidarsi alle presidenziali per altri due mandati. Nuova svolta in Russia, con il presidente Vladimir Putin che ha firmato la legge attraverso la quale può correre alle elezioni presidenziali per altri due mandati. In questo modo Putin potrebbe rimanere al potere fino al 2036. Russia, Vladimir Putin ha firmato la legge che gli consente di correre alle presidenziali per altri due mandati In seguito al referendum che si è tenuto nel 2020, è stata preparata la legge costituzionale firmata da Vladimir Putin. Gli emendamenti alla Costituzione consentono al presidente di correre alle presidenziali per ...

