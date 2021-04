Russia, il documentario cancellato dopo le minacce anti-Lgbt (Di mercoledì 7 aprile 2021) «A causa delle circostanze» il documentario Silent Voice di Reka Valerik – che ha debuttato nella selezione di Idfa 2020 – è stato rimosso dalla programmazione del Festival del documentario Artdocfest a Mosca, ha scritto su Facebook il direttore dell’evento Vitaly Mansky. Il Festival è stato invece interamente cancellato a San Pietroburgo, dove si tengono le proiezioni parallelamente a Mosca. Le «circostanze» citate dal regista sono le minacce ricevute a causa del film, che racconta la «nuova vita» di un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 aprile 2021) «A causa delle circostanze» ilSilent Voice di Reka Valerik – che ha debuttato nella selezione di Idfa 2020 – è stato rimosso dalla programmazione del Festival delArtdocfest a Mosca, ha scritto su Facebook il direttore dell’evento Vitaly Mansky. Il Festival è stato invece interamentea San Pietroburgo, dove si tengono le proiezioni parallelamente a Mosca. Le «circostanze» citate dal regista sono lericevute a causa del film, che racconta la «nuova vita» di un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

