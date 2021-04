Rugby | Champions Cup 2021 | la Francia domina | nei quarti ben 5 squadre

(Di martedì 6 aprile 2021) Si è concluso il primo weekend delle Coppe europee die laCup ha confermato l’ottimo momento deltransalpino. Ben cinque le formazioni che accedono aidi finale, con la corsa del Tolone fermata dal Covid-19 che ha impedito a Parisse e compagni di sfidare il Leinster negli ottavi di finale. Cosi sono La Rochelle, Bordeaux, Racing, Clermont e Tolosa a passare il turno, cui si aggiungono gli inglesi Sale Sharks ed Exeter Chiefs e gli irlandesi Leinster. E questo weekend si giocheranno idi finale, con due posti in semifinale già prenotati dai transalpini visto che sono previsti due derby francesi neidi finale. Si inizia, però, sabato con le due formazioni inglesi che punteranno a staccare il biglietto per il penultimo atto della coppa europea. ...

