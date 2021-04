Rugby | azzurre in raduno a Parma in vista dell’esordio al Sei Nazioni

(Di martedì 6 aprile 2021) Iniziato ildella Nazionale femminile di. Le, guidate dal Responsabile Tecnico Andrea Di Giandomenico, stanno preparando l’esordio al Women’s Six Nations 2021, in programma alle ore 15.00 di sabato 10 aprile contro l’Inghilterra allo Stadio Lanfranchi di(diretta Eurosport 2). “Il primo step deldiè rappresentato dai tamponi a cui tutto il gruppo squadra, giocatrici e staff, si è sottoposto. Ogni voce del protocollo sarà seguita in modo da avere unnella massima sicurezza” ha assicurato Giuliana Campanella, Team Manager dell’Italdonne. “Verso il prossimo match contro l’Inghilterra le giornate di lavoro saranno organizzate in modo da dare il giusto spazio ad ogni attività di campo, media – ...

