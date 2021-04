Ruba 700 mila euro e poi fa cremare il cadavere | badante sotto accusa

Leggi su ck12

(Di martedì 6 aprile 2021) E’unaitaliana di 74 anni che avrebbeto 700a una novantenne prima di farneilCi sono badanti che assolvono ai loro obblighi di assistenza nei confronti degli anziani che vengono a loro affidati fino al sacrificio della vita: Natalia Beilovya, unadi 57, anni è morta tra le fiamme perché invece di guadagnare la via di fuga si è preoccupata di mettere in salvo i due anziani, di 88 e 85 anni, che accudiva durante un incendio divampato nella loro abitazione di Battipaglia, forse, per una scintilla, sprigionatasi da una stufa a gas malfunzionante, che ha dato fuoco a una coperta. La donna, dopo essersi assicurata di avere tratto in salvo i due anziani, ...