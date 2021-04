Royal Albert Hall, 150 anni di grandi concerti (Di martedì 6 aprile 2021) La Royal Albert Hall ha festeggiato da pochi giorni i 150 anni di vita. Il suo palco è stato calcato da importanti personaggi del mondo della musica di ogni genere. E’ stato, inoltre, luogo di incontri di eventi sportivi internazionali, di convegni di fantascienza e di raduni delle suffragette. Qui Alfred Hitchcock ambientò una scena della spy-story “The man who knew too much” del 1934 durante la quale si svolge una spettacolare battaglia di sedie, resa ancora più coinvolgente dall’uso dell’effetto Schüfftan. Qual è l’aspetto architettonico che caratterizza la Royal Albert Hall? L’edificazione del teatro fu voluta dal principe Alberto dopo l’Esposizione Universale di Londra del 1851. La morte prematura del principe non pose fine al progetto, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Laha festeggiato da pochi giorni i 150di vita. Il suo palco è stato calcato da importanti personaggi del mondo della musica di ogni genere. E’ stato, inoltre, luogo di incontri di eventi sportivi internazionali, di convegni di fantascienza e di raduni delle suffragette. Qui Alfred Hitchcock ambientò una scena della spy-story “The man who knew too much” del 1934 durante la quale si svolge una spettacolare battaglia di sedie, resa ancora più coinvolgente dall’uso dell’effetto Schüfftan. Qual è l’aspetto architettonico che caratterizza la? L’edificazione del teatro fu voluta dal principeo dopo l’Esposizione Universale di Londra del 1851. La morte prematura del principe non pose fine al progetto, ...

