Rosario da Messina: dove seguire la preghiera del 7 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Il 7 aprile alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dalla Basilica di Sant’Antonio in Messina presieduta da mons. Giovanni Accolla Messina – ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 7 aprile alle 20.50, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dalla Basilica di Sant’Antonio in Messina, e presieduta da mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021) Il 7alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dalla Basilica di Sant’Antonio inpresieduta da mons. Giovanni Accolla– ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 7alle 20.50, per recitare insieme ilche verrà trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. Lasarà trasmessa dalla Basilica di Sant’Antonio in, e presieduta da mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo di– Lipari – Santa Lucia del Mela. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Rosario da Messina: dove seguire la preghiera del 7 aprile - KattInForma : Prega con noi: il Rosario da Messina su Tv2000 e InBlu2000 - inblu2000it : #Pregaconnoi il Rosario dalla Basilica di Sant'Antonio in Messina Domani 7 aprile ore 20.50 su TV2000, canale 28 d… - TV2000it : #Pregaconnoi il Rosario dalla Basilica di Sant'Antonio in Messina Domani 7 aprile ore 20.50 su TV2000, canale 28 d… - donAnto56963586 : RT @TV2000it: #Pregaconnoi il Rosario dalla Basilica di Sant'Antonio in Messina Mercoledì #7aprile ore 20.50 su TV2000, canale 28 dtt e 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosario Messina Mafia a Castellammare. Il sindaco Rizzo chiede l'abbreviato. Oggi il verdetto Francesco Domingo, Di Stefano Rosario, Lilla Di Bartolo, Nicola Di Bartolo, Francesco Ancona e ... e non ultimo il forte legame con il boss di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro. Ha messo in luce ...

37#Palermoovimento. Bloc - News della contronarrazione sociale ... giacché questa prevede "la possibilità di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina che ... Circa una sessantina di persone rimangono colpite dalla furia fascista, mentre Rosario Occhipinti e Carmelo ...

Il nome di Rosario Messina nel giardino della Kolymbetra di Agrigento Il Giorno Rosario da Messina: dove seguire la preghiera del 7 aprile Il 7 aprile alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dalla Basilica di Sant’Antonio in Messina presieduta da mons. Giovanni Accolla ...

L’economia di Santa Teresa alla fine dell'800: un giovane comune dinamico e in crescita Ai primi del Novecento il De Pasquale trasferirà le due attività a Messina, nella borgata di Camaro Inferiore. Industrie tessili: c’è una filanda di seta a vapore della ditta Rosario Garufi e figli, ...

Francesco Domingo, Di Stefano, Lilla Di Bartolo, Nicola Di Bartolo, Francesco Ancona e ... e non ultimo il forte legame con il boss di Castelvetrano, MatteoDenaro. Ha messo in luce ...... giacché questa prevede "la possibilità di realizzare il ponte sullo Stretto diche ... Circa una sessantina di persone rimangono colpite dalla furia fascista, mentreOcchipinti e Carmelo ...Il 7 aprile alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dalla Basilica di Sant’Antonio in Messina presieduta da mons. Giovanni Accolla ...Ai primi del Novecento il De Pasquale trasferirà le due attività a Messina, nella borgata di Camaro Inferiore. Industrie tessili: c’è una filanda di seta a vapore della ditta Rosario Garufi e figli, ...