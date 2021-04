Roma | giovane crea il caso nella metro e si scaglia contro gli agenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 aprile 2021) Nel corso del pomeriggio di giovedì, intorno alle ore 18:20, grazie a una segnalazione, glidella sezione volanti della Polizia di Stato sono giunti in via Tiburtina, altezza via Palmiro Togliatti, presso la stazionedi Ponte Mammolo. La segnalazione e le aggressioni Giunti sul posto hanno comunicato con il responsabili della vigilanza, il quale ha indicato un soggetto che a bordo un autobus Cotral, pochi minuti prima, aveva scollegato diversi estintori, oltre are il caosbloccando l’intera linea ferroviaria e terrorizzando i passeggeri presenti sul posto. Inizialmente si è provato a trattare con il ragazzo classe 1997 di nome F.B. Tuttavia il dialogo non ha portato risoluzioni, in quanto quest’ultimo ha dichiarato “non me fate perde tempo me ne devo andà. Non è colpa mia ...